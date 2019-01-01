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Esadaş Turizm
Sahasında eşi az ve ülkemizin sayılı işletmerinden birisi olan ESADAŞ TURİZM 1983 yılından bu yana kara yolu taşımacılığında yolcularına standart üstü hizmet sunmak amacıyla yola çıkmıştır.
Esadaş Otel
Otelimiz Erzurum Şehir merkezinde olup hava alanına 10 dakika, tren garına 5 dakika ve otogara 5 dakika mesafededir. Otelimiz 38 oda ve 80 yatak kapasitesine sahiptir.
Esadaş Konaklama Tesisleri
Erzincan'nın Refahiye ilçesinde bulunan Dinlenme Tesisimiz Esadaş Turizm yolcularına ve tesisimizi ziyaret eden diğer müşterilerimize hijyen ve kalite standartları çerçevesinde hizmet vermekteyiz.
ESADAŞ MOBİL
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    444 00 25
    info@esadas.com
    Cumhuriyet Cad. No:7/A
         Yakutiye/Erzurum/Türkiye
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